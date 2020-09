Une Signature Edition sur PS4 et Switch pour Morbid : The Seven Acolytes

Dévoilé en juin dernier, Morbid : The Seven Acolytes nous plonge dans un monde sanglant et gothique dans lequel on va devoir se frayer un chemin à travers des hordes de créatures toutes plus sanglantes les unes que les autres. Si le jeu est toujours fixé pour 2020, on apprend que ce dernier s’équipe de supports physiques sur PS4 et Switch avec une version standard et une Signature Edition.

À quand une Morbid Edition ?

Après Cloudpunk et Hellpoint, il est tout à fait naturel que Morbid : The Seven Acolytes bénéficie également d’une version physique puisque ce dernier est directement édité par Merge Games. La version standard est alors fixée à 30€ sur PS4 et 34,99€ sur Switch alors que la Signature Edition est au prix de 44,99€ sur PS4 et 49,99€ sur la Switch. Voici ce que la Signature Edition de ce jeu propose :

Une copie du jeu Morbid : The Seven Acolytes

Un CD de la bande originale du jeu

Deux pin’s en édition limitée

Une carte collector représentant un des sept acolytes du jeu avec la signature des développeurs

Une boîte contenant le tout avec une variante des couleurs

On rajoute également que selon la fiche descriptive du produit, une traduction des textes en français est bien prévue dans le jeu. Morbid : The Seven Acolytes n’a toujours pas précisé sa date de sortie définitive, et il faudra également attendre un petit peu avant de pouvoir précommander ces articles en boutique.