Obtenez trois armes bonus en complétant la démo

Pour celles et ceux qui ne sont pas encore convaincus par la proposition, ainsi que les fans de la série qui n’en peuvent plus d’attendre, une démo permet aujourd’hui de jouer à une petite section de Visions of Mana.

Elle est disponible sur le PlayStation Store, le store Xbox et sur Steam, et donne accès à un fragment de ce que le jeu aura à offrir, avec un aperçu des combats et de la partie plus orientée exploration. En revanche, vous ne conserverez pas votre avancée dans le jeu final ici, mais vous recevrez trois armes, à savoir Gladius, Falx, et Horn Lance. Il suffira de terminer le chapitre 1 dans la version complète pour les obtenir.

En marge de cette annonce surprise, Square Enix avait publié plus tôt une nouvelle vidéo de présentation sur les Reliques Spirituelles, qui offrent à nos héros des pouvoirs élémentaires en leur permettant de changer de classe à l’envie. Un pouvoir aussi utile contre les monstres que dans les différents donjons du jeu.

Visions of Mana sera disponible à partir du 29 août prochain. Si vous souhaitez en apprendre encore un peu plus sur le jeu, vous pouvez consulter notre article complet sur Visions of Mana qui récapitule tout ce qu’il faut savoir sur cet épisode.