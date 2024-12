Ryosuke Yoshida, réalisateur de Visions of Mana, quitte Ouka Studios pour rejoindre Square Enix

Après avoir travaillé durant quelques années chez Capcom (notamment sur Devil May Cry 5), Ryosuke Yoshida avait été choisi pour mener à bien le projet Visions of Mana chez Ouka Studios. L’aventure s’est cependant mal terminée, même si l’intéressé ne veut rien laisser paraitre dans l’un de ses tweets annonçant son départ du studio possédé par NetEase. Un message qui nous apprend surtout que Ryosuke Yoshida a déjà été recruté par Square Enix :

Un transfert assez logique dans la mesure où Visions of Mana a été édité par Square Enix, et a été l’un des succès critiques importants pour l’éditeur durant cette année. On ignore encore dans quelle division il a atterri mais on peut déjà qu’il aura une place de choix sur les futurs projets de la saga Mana, sans doute en collaboration avec le studio Xeen Inc (Trials of Mana).

On a personal note, I quit NetEase Ouka Studios on October 31st. We were a new studio, but we were able to release Visions of Mana. I am grateful to the development team and NetEase for their support.

It was a very good experience.

Thank you all.

I am happy to announce that I…

— Ryosuke Yoshida (@YoshidaBeer) December 2, 2024