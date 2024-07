Visions of Mana : On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur le prochain épisode de la saga Seiken Densetsu

Quelle bonne surprise de voir un épisode entièrement inédit, après plusieurs années de portages et de remakes. Si Collection of Mana a pu faire découvrir au public Switch les trois premiers jeux de la licence, l’initiative avait beaucoup moins plu avec la triste refonte en 2018 de Secret of Mana. Dernier titre en date, Trials of Mana avait quant à lui redressé la barre avec un remake du troisième épisode bien plus convaincant. Le bel espoir, c’est que Visions of Mana semble prendre le même chemin.

Une histoire de sacrifice et d’amitiés

L’histoire de la série Mana se constitue toujours d’à peu près les mêmes éléments récurrents. Les deux plus importants d’entre eux sont l’Epée Mana et l’Arbre Mana. Si la première attend évidemment pour se montrer, l’intrigue tourne autour du deuxième.

L’Arbre Mana fournit le monde en énergie vitale et, comme toute ressource, elle finit par s’épuiser. C’est alors que, tous les quatre ans, un rituel doit être effectué afin de régénérer l’arbre. Pour ce faire, des offrandes choisies aux quatre coins du monde mènent alors un pèlerinage pour se sacrifier.

Un soir, Val et Hina, deux jeunes amis profitant des festivités du village du feu de Tiana, vont être liés autour d’un destin tragique : Hina se voit choisie comme offrande par la Fée. Devant ce coup du sort, Val décide de devenir son gardien d’âmes et l’accompagnera jusqu’à la fin.

Si vous avez l’habitude des JRPG, vous reconnaîtrez que c’est un pitch de base assez répandu dans les grandes lignes. Mais après tout nous ne sommes pas à l’abri d’un twist, et le voyage devrait installer moult intrigues et relations puisque nous ne serons pas tout seuls.

Quatre personnages vont rejoindre l’équipe au fur et à mesure de l’aventure :

Karina, prêtresse du vent

Morley, épéiste étincelant, venant de la cité lunaire d’Éterna

Palmina, reine des flots de la capitale Illystana

Julei, gardien de la forêt

Le dynamisme des combats en temps réel

Des personnages dont l’utilité en combat sera très vite démontrée. Visions of Mana reprend en effet la base de gameplay exploitée dans Trials. En gros, de l’action-RPG avec des affrontements en temps réel au cours desquels on se bat avec une équipe de trois personnages. On peut rajouter les personnages de soutien, comme Ramco, la jeune créature sacrée de Karina, ou Ash, l’archiviste en chef des ténèbres, parmi d’autres. Précisons que Hina fait également partie des soutiens.

En combat, on sera en mesure de switcher d’un personnage à l’autre tandis que les deux restants se battent en autonomie. Notons que, si la continuité avec le dernier épisode est maintenue, on devrait alors pouvoir a minima définir grosso modo les comportements des persos inactifs, comme la fréquence de sorts ou les préférences de ciblage d’ennemis.

Pour ce qui concerne la base du gameplay, elle est on ne peut plus classique sur le papier. Attaques physiques légères et lourdes, utilisation de compétences et de magies, possibilité d’effectuer des attaques dans les airs et esquives, les fans du genre ne seront pas dépaysés. Chaque personnage a ensuite des affinités naturelles.

Val devrait privilégier la force physique, avec son épée à deux mains, tandis que Morley cultive davantage un style d’attaque rapide, et Karina favorise l’utilisation de la magie. Choisir une équipe équilibrée et profiter des atouts de chacun tout en switchant régulièrement de personnage risque d’être la gymnastique synonyme de réussite.

Le gameplay se voudra donc plutôt dynamique mais le système de sélection de sorts et d’objets permettra de souffler. En effet, en affichant leur menu circulaire pour les utiliser, le combat se met en pause totale. Toutefois, des raccourcis pourront être aussi assignés afin de gagner du temps pour les plus pressés. Notons que manette en main, on a pu constater dans notre preview que la multitude d’effets à l’écran amenait un peu de chaos, et l’exécution des attaques accusait parfois une certaine rigidité. Rien de grave mais à surveiller dans la version finale.

Les éléments au service du gameplay

À côté de cela, le gameplay gagne en profondeur grâce au système de classes permis par les esprits élémentaires. Via des artéfacts, ces petits êtres peuvent modifier la nature des armes, les statistiques des persos ou leurs attaques. Par exemple, avec le vent, on dispose du Boomerang sylphide libérant des tornades.

Plus concrètement encore, la relique élémentaire de la lune, équipée à Val, lui donnera la classe « Aegis ». Il échange sa grande épée contre une plus courte et un bouclier et le pouvoir de la relique permet de figer le temps dans une zone d’effet précise, bloquant ainsi les ennemis, désormais pleinement vulnérables. Aussi, chaque artéfact nous attribue une technique ultime, que l’on remplie petit à petit en combat. L’attaque est évidemment très puissante et s’avèrera très pratique contre des groupes d’ennemis ou des boss.

Investir des points de compétence acquis dans les différentes branches d’amélioration représentées par les esprits élémentaires renforcera des compétences et ajoutera des techniques utilisables. Notons bien qu’il y a une différence entre certains mouvements que l’on conserve quelque soit la classe choisie, et d’autres techniques qui au contraire sont spécifiques à chaque classe.

En comptant huit éléments et cinq personnages jouables, autant dire que les différentes combinaisons et synergies possibles promettent. Ce ne sera d’ailleurs pas du luxe de se pencher dessus car comme dans tout RPG, les ennemis disposent de vulnérabilités et résistances diverses. Passer du temps à trifouiller le gameplay pour voir ensuite les effets probants en combat devrait donc délivrer des moments plutôt satisfaisants.

Enfin, l’acquisition du pouvoir des esprits élémentaires nous sert également durant l’exploration. Plus ou moins cachés, des petits marqueurs volants indiquent qu’un pouvoir peut être utilisé pour progresser ou accéder à un lieu inaccessible sans. Par exemple, grâce à des marqueurs de Sylphide, on pourra s’élever très haut dans les airs pour atteindre un coffre. Précisons également que ces habiletés devraient rythmer les séquences de plateforme des donjons. On retrouve évidemment ces portions linéaires mêlant combat avec un soupçon de puzzle, avant de devoir occire un boss à la fin. Un classique du JRPG.

Un monde coloré plus ouvert que jamais dans la licence

Mais revenons à l’exploration, une des tranches de gameplay de la série Mana. On a l’habitude de parcourir des zones balisées dans lesquelles on se bat et l’on récupère quelques secrets ici et là. Dans Visions of Mana, la liberté monte d’un cran en proposant un monde semi-ouvert. À voir si cela change la manière de parcourir les zones, et à quel point, ou si on parle juste de passerelle étirée entre les villages et les donjons.

En tous les cas, les zones semi-ouvertes s’annoncent suffisamment grandes pour accueillir des montures. Appelées « pikuls », ces bestioles sont le croisement d’un Yorkshire-terrier, un tatou-pangolin, et la représentation du dieu égyptien Anubis. Conçus par Koichi Ishii, ni plus ni moins que le créateur de la saga Mana, les pikuls pourront donc nous faire traverser le monde rapidement. Bien entendu, on retrouvera la tortue Vuscav pour traverser les mers, ou encore Flammie le dragon blanc tout mignon, pour fendre les airs.

Un design adorable qui s’apprécie aussi du côté d’un bestiaire où figureront les ennemis emblématiques de la licence, comme les Lapyns, les Mycobombes ou encore les Taupérissons. Mais un peu moins du côté des huit Bénévodons, dont la présence est confirmée sans surprise. Ces créatures destructrices incarnent toutes un élément particulier, et on a pu voir Zable Far, celle des ténèbres, dans l’un des trailers de Square Enix.

En ce qui concerne les personnages plus amicaux, si les nouveaux venus se dévoileront petit à petit, là encore nous rencontrerons des visages familiers. L’arbre Trent, les Dudbears ou encore le lapin-chat anthropomorphe Niccolo semblent être de la partie. Et comptons sur l’adorable P’tit Cactus, toujours prêt à nous donner des récompenses quand on le trouve dans l’une de ses nombreuses cachettes au sein des différents décors.

Ces derniers comptent évidemment reprendre la patte visuelle de la saga Mana : beaucoup de couleurs éclatantes au sein de biomes variés reprenant les éléments. Le début nous fera traverser des plaines verdoyantes, tandis que d’autres portions seront plus enneigées ou bien prendront place en pleine forêt luxuriante.

Et cet univers sera porté par une bande-son composée de 100 musiques, garantissant un résultat inscrit dans l’ADN de la licence. La présence d’artistes expérimentés de la licence comme Ryo Yamazaki, Tsuyoshi Sekito et Hiroki Kikuta – ni plus ni moins que le compositeur de Secret of Mana et Trials of Mana – promet, on l’espère, de solides compositions. L’intégration d’une musique adaptative, assurant une transition dynamique entre thème d’exploration et de combat, est aussi un gage de qualité à noter.

Quand sortira Visions of Mana ?

On pense sans trop s’avancer que Visions of Mana devrait donc assurer une continuité dans la série, en reprenant moult de ses éléments tout en franchissant un cap au niveau de l’ambition. Rien ne devrait donc révolutionner le genre, mais que vous soyez néophyte vis-à-vis de Seiken Densetsu ou bien un fan inconditionnel, tout le monde devrait passer un bon moment. Et il y aura de quoi faire puisque si Visions of Mana imite le dernier épisode en date, on en aurait minimum pour 20 heures en ligne droite, et certainement le double pour tout voir.

Le titre arrivera le le 29 août sur PC, PS5, Xbox Series et PS4, et sera proposé sous différentes versions, en plus de la standard à 69,99€ :

Edition Numérique Deluxe – 89,99€

Cette édition contient les éléments suivants :

Le jeu de base

Le pack de costumes Mana, tirés des précédents jeux de la série Mystic Quest Costume de héros pour Val Secret of Mana Costume de Popoï pour Julei Trials of Mana Costume de Riesz pour Karina Legend of Mana Costume d’Elazul pour Morley Costume de la Perle Noire pour Palmina

Le pack de musiques Mana, composé de 26 pistes tirées des précédents jeu de la série : Mystic Quest « Endless Battlefield » « Battle 1 » « In Search of the Sword of Mana » « Battle 2 » Secret of Mana « Into the Thick of It » « Leave Time for Love » « The Oracle » « Meridian Dance » Trials of Mana « Swivel » « Powell » « Nuclear Fusion » « Hightension Wire » Legend of Mana « Pain the Universe » « Picturesque Landscape » « The Darkness Nova » « Bejeweled City in Ruins » Children of Mana « Wavering Tower of Prayer » « The Sublime Lord of Lightning » Dawn of Mana « Dark Shrine » « Burning Spirits » « Reminiscence » « Dance of the Fools » Heroes of Mana « As the Heart Wills » « Such Cruel Fate » Rise of Mana « The Drip Drip Drip of Memory » « The Enemy Appears »

24 heures d’accès anticipé

Précommander une de ces éditions donnera accès à la tenue de protecteur et à la lame de bravoure pour Val, mais aussi au Pack de débutant, octroyant un lot d’objets permettant d’obtenir plus d’expérience et de pièces d’or.

Edition Collector – 219,99€

Exclusive à la boutique Square Enix, cette édition contient :