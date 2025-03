Le co-réalisateur de Visions of Mana ouvre un nouveau studio après la fermeture de Ouka Studios par NetEase

De belles envies face à un marché impitoyable

Le site Automaton s’est entretenu avec Kenji Ozawa et nous révèle que ce dernier vient tout juste de dévoiler l’existence de son propre studio : Studio Sasanqua. S’il a décidé de prendre les choses en lui-même et de ne pas travailler par un grand groupe, c’est parce que sa dernière expérience l’a marqué, tout comme l’état dans lequel se trouve l’industrie aujourd’hui.

Il dit en avoir assez de voir le management ne pas subir de conséquences lorsqu’un projet échoue, au contraire des employés en bas de l’échelle qui sont les premiers sacrifiés. Selon lui, la direction doit protéger les créateurs, et souhaite pour cela que la frontière entre ceux qui prennent les décisions et ceux qui les exécutent soit plus fine.

Avec Studio Sasanqua, studio qu’il a fondé avec son propre argent, il souhaite réunir ces deux parties d’une entreprise, et si un projet ne fonctionne pas, il en prendra la responsabilité. Un noble projet qui lui met une certaine pression sur les épaules et qui sera assurément surveillé de près (mais on lui souhaite bonne chance). Pour le moment, le studio va expérimenter un peu avec l’Unreal Egine avant de développer des jeux complets sur PC et consoles.