Uncharted Legacy of Thieves Collection : Que vaut la compilation PS5 ? Test en vidéo

Pour (re)découvrir les derniers épisodes de la franchise dans les meilleures conditions, Sony et Naughty Dog ont décidé de sortir Uncharted Legacy of Thieves Collection sur PlayStation 5. Cette compilation, regroupant Uncharted 4 et Uncharted The Lost Legacy, permet ainsi de retrouver Nathan Drake et Chloé Frazer dans leurs aventures respectives avec de meilleurs graphismes.

Si vous n’avez pas encore craqué dessus et que vous hésitez, voici notre test en vidéo, en complément de nos ressentis écrits. Uncharted: Legacy of Thieves Collection est disponible dès à présent sur PS5 et sortira plus tard dans l’année sur PC.