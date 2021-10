Un tout nouveau projet sera révélé demain pour célébrer les 20 ans de Ghost Recon

Après un Ghost Recon Wildland et Breakpoint qui n’ont pas fait l’unanimité auprès des joueurs et des joueuses, Ubisoft annonce qu’un tout nouveau projet sera dévoilé demain, le 05 octobre 2021, pour célébrer les 20 ans de la franchise Ghost Recon.

Hey Ghosts! Tune in on October 5 to watch the Ghost Recon 20th Anniversary Showcase. There might be a couple of surprises in there. 😉

— Ghost Recon (@GhostRecon) October 1, 2021