La licence Legacy of Kain revient enfin, mais pas avec un nouveau jeu vidéo

Une histoire inédite à découvrir

Ce n’était sans doute pas ce qu’espéraient les amoureux de Legacy of Kain. Crystal Dynamics est actuellement occupé sur le prochain Tomb Raider (sans compter l’aide apportée sur Perfect Dark) et n’a donc pas vraiment le temps de s’occuper de Legacy of Kain à l’heure actuelle. Malgré cela, le studio peut prêter sa licence à celles et ceux qui ont envie de voir les choses bouger, même si ce n’est pas avec un nouveau jeu.

IGN rapporte que Bit Bot Media va donc produire un roman graphique écrit par Joshua Viola (True Believers, It Came From the Multiplex) et Angie Hodapp (Unioverse, Shadow Atlas), qui sera nommé Legacy of Kain: Soul Reaver – The Dead Shall Rise. Il racontera une histoire inédite qui se déroulera avant les jeux Soul Reaver, qui s’attardera sur le passé en tant qu’humain de Raziel. On y découvrira également un nouveau vampire très important qui a un lien avec Raziel et Kain.

Ce roman graphique aura droit à une compagne Kickstarter qui sera lancée plus tard dans l’année. On dira que c’est toujours mieux que rien ? Peut-être qu’il s’agit aussi d’une première étape vers un retour plus concret pour la licence, allez savoir.