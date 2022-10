Tales of Symphonia Remastered

Tales of Symphonia Remastered est une version remasterisée du JRPG édité par Bandai Namco. On y suit toujours l'aventure de Lloyd Irving et de ses compagnons, mais dans une version remise au goût du jour avec un gameplay qui a été quelque peu remanié pour coller aux standards actuels, et des visuels qui ont été lissés pour être plus agréables à regarder.