Un remake de Final Fantasy VI demanderait deux fois plus de temps que Final Fantasy VII Remake selon Yoshinori Kitase

Le co-réalisateur de Final Fantasy VI est revenu sur son rapport avec cet épisode lorsqu’il lui est demandé ce que cela lui évoque aujourd’hui (dès 13:25 min de la vidéo). Kitase a déclaré qu’il était bien conscient de l’engouement autour d’un potentiel Final Fantasy VI Remake, selon lui, ce n’est pas réalisable sans que cela demande énormément de temps :

« Lorsque je me rends à l’étranger, j’entends les gens me dire qu’ils adorent FF VI et qu’ils en veulent un remake, au moins autant que pour le VII, et j’ai conscience que c’est un jeu qui est aimé par de nombreuses personnes à travers le monde […] FFVII est tellement riche qu’on a dû le séparer en trois volets, c’est un jeu très ambitieux et compliqué, et avec Hamaguchi, on s’est lancés dans ce projet en étant déterminés et si je compte bien, en prenant Rebirth, cela fait combien ? Presque 10 ans déjà que nous travaillons sur ce projet, et si nous devions refaire FFVI avec une telle qualité, cela nous prendrait peut-être plus du double ? Je pense que le jeu est encore plus grand que FFVII, il y a déjà de très nombreux personnages donc il faudrait être très déterminé pour se lancer dans ce genre de projet. Je n’arrive pas à me l’imaginer. Ceci dit, il y a beaucoup de gens qui souhaitent ressusciter FF VI en interne, mais hélas je ne peux répondre à leurs demandes et cela me fait souffrir. »