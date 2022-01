Un nouveau Serious Sam bientôt annoncé pour une sortie imminente

La nouvelle année est là et nombreux sont les studios à se préparer à faire une annonce. Alors que des bruits de couloir sous-entendent une présentation de Star Wars Jedi: Fallen Order 2 en mai, et que CyberConnect 2 annoncera son prochain jeu en février, c’est au tour de Devolver Digital d’être prêt à dégainer : un nouveau Serious Sam est en route et on en saura (très) vite beaucoup plus.

Une annonce dans les prochains jours

What if a new Serious Sam game was being announced next week and released this month? 🥶 pic.twitter.com/16vz4cb2f8 — Devolver Digital (@devolverdigital) January 7, 2022

C’est sur Twitter que Devolver Digital annonce la couleur avec un teaser accompagné d’un court post : « Et si un nouveau jeu Serious Sam était annoncé la semaine prochaine et sortait ce mois ? ». Le message est clair, une annonce est imminente pour la franchise, qui nous fera le plaisir d’être de retour pour une nouvelle aventure, avec une sortie dans les prochaines semaines.

Le teaser qui accompagne la déclaration semble nous emmener dans un environnement glacée où l’on peut voir Sam à bord d’un zodiac. A vrai dire, le teaser n’est pas nouveau puisqu’il avait été publié le 11 décembre sur YouTube, où la communauté songeait plutôt à un DLC pour Serious Sam 4. Logique, puisque rien n’indiquait qu’un nouvel opus était en route.

Maintenant, reste à savoir s’il s’agira d’un vrai nouvel épisode avec un hypothétique Serious Sam 5 ou non. Cela reste peu probable, vu la récente sortie du quatrième volet, donc on peut imaginer une suite sous la forme d’un standalone ou d’un spin-off comme on a déjà pu le voir dans la série. L’attente ne sera plus très longue puisque l’annonce sera faite la semaine prochaine.