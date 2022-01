CyberConnect2 (Dragon Ball Z Kakarot, Demon Slayer) va annoncer son prochain gros jeu en février

CyberConnect2 s’est récemment illustré avec la sortie de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, qui est arrivé au cour s de l’automne dernier et qui n’a pas franchement séduit tout le monde, contrairement à d’autres jeux du studio plus populaires, comme les Naruto Ultimate Ninja Storm et, dans une moindre mesure, Dragon Ball Z Kakarot. Le studio s’apprête déjà à tourner cette page (car tous les DLC sont sortis), et nous prévient que son prochain jeu sera révélé en février.

Une nouvelle adaptation de manga en vue ?

C’est durant l’émission Piro-Live! New Year’s Eve Special 2022, relayée par Gematsu, que le président de CyberConnect2, Hiroshi Matsuyama, a déclaré cela. Il indique alors que ce jeu devrait beaucoup faire parler de lui lors de son annonce.

Etant donné que le studio s’est principalement illustré dans les adaptations de manga, les spéculations peuvent désormais commencer autour de l’identité de ce jeu. Entre My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, ou même Bleach, les potentiels candidats pour une adaptation sont nombreux. A moins qu’il ne s’agisse simplement d’un nouveau jeu Dragon Ball.

Des détails sur les ventes des jeux du studio ont aussi été partagés. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles s’est pour l’instant vendu à 1,32 millions d’exemplaires, tandis que Dragon Ball Z Kakarot culmine à 4,5 millions de ventes, contre 8,7 millions pour Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4.