Star Wars Jedi: Fallen Order 2 pourrait être annoncé avant l’E3 2022

Même si l’exclusivité des droits d’exploitations de la saga Star Wars n’est plus acquis chez Electronic Arts, l’éditeur est encore activement au travail sur de nombreux jeux autour de la licence, et la suite de Star Wars Jedi: Fallen Order devrait logiquement en faire partie. Plus de deux années se sont écoulées depuis la sortie du premier épisode, et on s’attend maintenant à ce que le deuxième opus, dont l’existence est un secret de polichinelle, nous soit révélé. Si on a le regard braqué sur l’été avec l’E3, souvent lieu de grandes annonces du genre, il se pourrait que Star Wars Jedi: Fallen Order 2 se révèle à nous un peu plus tôt.

via Grubb: Star Wars Jedi Fallen Order 2 likely to be revealed before this year's E3 (possibly around May)

"Expect to hear about the game in a significant way before E3"https://t.co/5du1kMvv7D pic.twitter.com/8UUEuGsirm

— Nibel (@Nibellion) January 6, 2022