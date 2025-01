Un nouveau film Resident Evil est en préparation, et c’est encore une fois un reboot

La troisième fois, c’est la bonne ?

Selon les informations du site, plusieurs grands groupes tentent de produire un nouveau film Resident Evil. Warner Bros serait particulièrement intéressé par le projet, tout comme Netflix. Ce nouveau film serait toujours pris en charge par Constantin Film, qui possède les droits sur la licence au cinéma, ainsi que par PlayStation Productions, qui filerait ici un coup de main précieux.

Et si tout le monde s’arrache ce projet, c’est surtout parce qu’un certain réalisateur a déjà été confirmé aux commandes de ce film. Il s’agirait de Zach Cregger, qui a récemment fait parler de lui pour son film Barbarian sorti en 2022. Un cinéaste qui connaît bien le monde de l’épouvante et qui serait à la réalisation et à l’écriture de ce nouveau film Resident Evil, présenté comme un nouveau reboot pour la saga. À ses côtés, Shay Hatten l’aide à écrire le scénario, après avoir travaillé sur des films comme John Wick 4 et Army of the Dead.

Toujours selon The Hollywood Reporter, Cregger chercherait à faire en sorte que la saga revienne à un ton plus horrifique et plus proche du premier jeu, en se voulant plus fidèle que les dernières adaptations. Et les fans de Resident Evil ne peuvent que l’espérer, après un Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City qui avaient fait le même promesse pour un résultat final discutable.