Un détail important à propos de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom a été confirmé par l’organisme ESRB

Le site de l’ESRB confirme beaucoup de détails déjà connus à propos de cet épisode pas comme les autres, qui va enfin nous permettre de contrôler Zelda, puisque c’est cette fois-ci à elle de voler au secours de Link, et non l’inverse. La princesse sera enfin jouable et disposera d’un gameplay inédit pour la licence, puisqu’elle va user de sa magie pour avancer au lieu de trancher tout ce qui bouge avec une épée.

Et dans tout cela, est-ce que Link sera aussi jouable ? C’est la question qui se pose chez les fans même si l’on imagine que la séquence d’introduction nous mettra bien dans les bottes du protagonistes habituels. Mais à en croire l’ESRB, Link pourrait avoir plus d’importance :

« En tant que Link, utilisez votre épée et vos flèches pour battre vos ennemis ; Zelda peut utiliser un bâton magique pour invoquer des créatures »

L’organisme met les deux personnages sur le même plan, alors que c’est bien Zelda qui aura une place centrale. On peut donc imaginer que Link sera jouable un peu plus longtemps que prévu dans ce Zelda: Echoes of Wisdom, prévu pour le 26 septembre.