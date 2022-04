Ubisoft travaillerait sur un nouveau jeu orienté PvP et Battle Arena

Ubisoft a encore plein de projets dans les cartons, surtout lorsqu’il s’agit de jeux orientés PvP comme Pathfinder, qui serait une nouvelle tentative de l’éditeur dans le monde impitoyable du Battle Royale. Tom Henderson, qui est à l’origine de nombreux scoops récemment, a une nouvelle fois publié un article sur le site Exputer dans lequel il revient sur un nouveau projet qui serait en cours chez Ubisoft, avec des sources qui lui indiquent que ce jeu aurait tendance à lorgner du côté du genre du Battle Arena.

Ubisoft veut son Overwatch ?

Il déclare alors que huit de ses sources lui indiquent que le jeu serait pour le moment appelé Project Q, un nom que l’on a vu dans le fameux leak Nvidia, et qu’il serait confié au studio bordelais d’Ubisoft. Dans un mail envoyé pour les playtests du jeu en interne, Ubisoft aurait alors décrit ce projet comme étant un « jeu PvP et Battle Arena innovant et moderne ».

Deux modes de jeu seraient alors au programme dans le Project Q. Le premier serait nommé Showdown, et reprendrait alors tout simplement le système du Battle Royale, mais avec seulement quatre équipes de deux.

Le deuxième mode serait quant à lui nommé Battle Zone et représenterait le côté Battle Arena du titre, avec deux équipes de quatre qui s’affronteraient pour marquer jusqu’à 100 points en prenant le contrôle de points spécifiques de la carte. Henderson compare alors cela au mode Point Stratégique de Call of Duty.

Le jeu proposerait donc plusieurs héros à incarner, et le style visuel du titre se rapprocherait d’un aspect cartoon à la Overwatch ou Knockout City, avec beaucoup de couleurs donc. Henderson précise aussi que le titre serait encore à un stade peu avancé dans son développement.

Il faudra prendre le tout avec des pincettes encore une fois, mais on gardera tout cela dans un coin de la tête lors des prochains Ubisoft Forward.