Ubisoft+ pourrait arriver sur le Xbox Game Pass selon un journaliste

Il va sans dire que le Xbox Game Pass est l’atout majeur de Microsoft pour les prochaines années, et le constructeur compte bien investir dans ce programme pour renforcer l’attractivité de la marque Xbox. Avec l’intégration de l’EA Play au sein de l’abonnement, Microsoft avait déjà effectué un gros coup, mais plusieurs rumeurs semblent maintenant suggérer l’arrivée potentielle d’Ubisoft+ (qui était auparavant Uplay+) au sein du programme.

I've seen rumours about Ubisoft Uplay+ joining Xbox Game Pass Ultimate.

I think this has a strong chance of being true, based on stuff I've heard.

— Jez (@JezCorden) December 30, 2020