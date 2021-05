Ubisoft : Les jeux réalisés en interne seront désormais nommés en tant que Ubisoft Originals

La semaine dernière, Ubisoft a dévoilé l’arrivé prochaine d’un free-to-play nommé The Division: Heartland, avec une première qui a intrigué certaines personnes. Sur cette dernière, on pouvait voir que le jeu était vendu comme étant un « Ubisoft Original », et ce nom est en réalité la nouvelle « marque » des jeux réalisés par les studios internes d’Ubisoft.

C’est donc cela la vraie Netflixation du jeu vidéo

C’est l’éditeur lui-même qui a confirmé cela à Eurogamer, en déclarant que les jeux qui étaient réalisés en interne par Ubisoft seraient désormais définis en tant que « Ubisoft Originals ».

Une stratégie qui a de quoi laisser perplexe étant donné que Ubisoft n’est justement pas connu pour éditer d’autres jeux que les siens. Serait-ce justement l’indication que cela est amené à changer ? On pourrait imaginer qu’à l’instar d’autres éditeurs, Ubisoft souhaite diversifier son catalogue avec peut-être plus de jeux indépendants, comme le fait Electronic Arts (qui a d’ailleurs eu la stratégie inverse d’Ubisoft en nommant sa catégorie indépendant « EA Originals »).

Ubisoft n’a pour le moment fait aucune déclaration dans ce sens. On attend le prochain Ubisoft Forward lors de l’E3 2021 pour avoir peut-être plus de réponses.