Ubisoft investit dans le développement d’un outil aidant à écrire des dialogues avec l’aide d’une IA

Si vous suivez l’actualité autour des nouvelles technologies, le nom de ChatGPT ne vous aura probablement pas échappé. L’intelligence artificielle a atteint un nouveau stade qui permet de générer des textes précis sur tous les domaines possibles, laissant tous les métiers qui touchent au domaine de l’écriture dans une inquiétude profonde. Même chez les scénaristes et les artistes ayant pour charge de donner vie à des dialogues dans nos jeux vidéo favoris. Et ce n’est pas le dernier investissement d’Ubisoft qui devrait les rassurer

UbisoftGPT

L’éditeur a annoncé vouloir investir dans un outil nomme Ubisoft Ghostwriter qui aurait pour but de générer des textes et des lignes de dialogues à l’aide d’une intelligence artificielle. Si l’outil en question n’est pour l’instant prévu que pour des dialogues en arrière-plan, comme ceux d’une foule ou de certains PNJ mineurs, son utilisation pose déjà souci.

Sur le papier, Ubisoft entend soulager le travail des scénaristes, sans pour autant les remplacer puisqu’il faudra encore des personnes chargées d’arranger le texte généré par l’outil, afin de le rendre plus naturel et plus personnel. Ubisoft Ghostwriter a pour but de diminuer les tâches répétitives des équipes narratives selon Ubisoft, en ciblant des dialogues qui ne demandent pas beaucoup de création et qui ne sont pas intéressants à écrire pour les scénaristes. En somme, les dialogues de remplissages habituels des mondes ouverts que peu de personnes lisent (peut-être faudrait-il tout simplement les supprimer ?).

My gamedev mutuals, please, I love you but don’t love your immediate knee jerk reactions to this. I attended this talk. It was fantastic. Gold standard of how to integrate this tech into your development, in direct collaboration with writers and using their own datasets. https://t.co/xK70G509tM — Liz England ⚔️ GDC (@lizardengland) March 21, 2023

Chez Ubisoft, certains ne voient pas forcément l’arrivée de cet outil d’un mauvais oeil. Liz England, game director, qui a notamment travaillé sur Watch Dogs Legion, pense que cela ne va pas remplacer les scénaristes puisque c’est grâce à eux que l’outil va savoir quoi écrire sur des dialogues qui sont de toute façon très au second plan.

As a writer, having to edit AI-generated scripts/dialogue sounds far more time consuming than just writing my own temp lines 🤷🏼‍♀️. I would far prefer AAA studios use whatever budget it costs to make tools like this to instead hire more writers. https://t.co/VKYPeMHiwY — Alanah Pearce (@Charalanahzard) March 22, 2023

Chez d’autres professionnels dans l’industrie, l’outil ne fait pas l’unanimité. On retrouve par exemple Alanah Pearce, qui travaille en tant que scénariste chez Santa Monica Studios, qui affirme de son côté qu’elle perdrait moins de temps à écrire ses propres dialogues qu’à corriger ceux d’une IA. Même Cory Barlog, qui est à la tête du studio, a réagi avec un GIF désabusé face à cette nouvelle rapportée par VGC.

L’outil fait donc encore débat mais on ne peut s’empêcher de lier son émergence aux récentes déclarations d’Ubisoft, qui évoquait une « attrition naturelle » à venir parmi ses effectifs. L’avenir nous dira de quelle manière le travail des équipes narratives sera impacté par la mise en place de ce système, mais il y aurait peut-être d’autres options à voir en priorité pour améliorer les conditions de travail de ces dernières (moins de dialogues inutiles, moins de crunch, plus d’emplois, on vous laisse choisir). On espère en tout cas que si cet outil venait à se démocratiser, la créativité n’en pâtira pas, mais ça, on a bien du mal à y croire.