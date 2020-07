Annoncé en 2018, Twin Mirror avait complètement disparu des radars. Il faut dire que le nouveau titre de Dontnod Entertainment avait connu des premiers retours pas forcément très élogieux. Le studio a finalement pris son temps et a proposé une refonte visuelle plus que bénéfique, présentée courant juin dernier.

On a eu l’occasion d’assister à une présentation privée où l’on a pu apercevoir les avancées techniques et les améliorations effectuées par les développeurs avec une séquence de gameplay inédite. On vous propose de découvrir tout cela et d’avoir notre avis dans cette vidéo aperçu. Rappelons que Twin Mirror est attendu pour fin 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.