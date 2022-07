La TV 4K LG OLED 48 C1 est à son prix le plus bas pour les soldes d’été

Les soldes d’été battent leur plein pour cette deuxième démarque, où les sites marchands n’hésitent pas à baisser encore plus les prix sur certains produits, notamment sur l’high-tech, que ce soit les smartphones ou les TV. Et on sait que les TV OLED sont particulièrement recherchées en ce moment, surtout les modèles C1 de LG, qui s’arrachent à la moindre promotion. On a désormais l’habitude de voir le modèle 55 pouces avoir droit à une réduction, mais c’est aujourd’hui au tour du modèle 48 pouces de voir son prix être bradé.

Où trouver la TV 4K LG OLED 48 C1 au meilleur prix ?

LG règne quelque peu en maître dans le domaine de l’OLED en ce moment, et la gamme des téléviseurs C1 est sans aucun doute la plus plébiscitée du marché. Notamment par celles et ceux qui veulent profiter au maximum des consoles de nouvelle génération, puisque cette TV est parfaite pour la PS5 et la Xbox Series, grâce à son support HDMI 2.1 et la présence de la technologie VRR.

Aujourd’hui, le site Rue du Commerce propose un prix très intéressant pour la TV 4K LG OLED 48 C1, en l’affichant à seulement 799 €, soit une grosse réduction de 100 € sur son prix normal, ce qui rend l’offre très attractive pour l’une des meilleures TV du moment.