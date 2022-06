La TV LG OLED 55 C1 est à son plus bas prix pour les soldes d’été

Les soldes d’été battent leur plein avec la première démarque, qui est remplie de bons plans sur tout le jeu vidéo et sur le domaine de l’high-tech. Nous vous avons déjà compilé une liste de bons plans à ne pas manquer durant ces soldes, mais d’autres offres apparaissent au fil des jours, comme sur le site Rue du Commerce, qui propose aujourd’hui l’une des promotions les plus intéressantes et les plus importantes jamais vue sur la TV LG OLED 55 C1.

Où trouver la TV LG OLED 55 C1 au meilleur prix ?

Si vous recherchez une TV 4K OLED, alors vous avez certainement déjà entendu parler du modèle LG OLED 55 C1, qui est actuellement l’un des plus prisés du marché. De nos jours, il n’est pas rare de le trouver aux alentours des 1 000 €, mais généralement les réductions s’arrêtent à 900 € dans les meilleurs cas.

Bonne nouvelle, aujourd’hui, Rue du Commerce propose un prix encore plus bas, avec la TV LG OLED 55 C1 à seulement 879 €. Un prix qui défie toute concurrence, surtout pour ce modèle qui est rarement descendu aussi bas. Si vous cherchez à mettre la main sur ce téléviseur en particulier, c’est donc le moment idéal pour l’obtenir à un prix plus abordable.

Rappelons qu’il s’agit là d’une des meilleures télés actuelles, parfaite pour les consoles de nouvelle génération, que ce soit la PS5 ou la Xbox Series.