Soldes d’été 2022 : Toutes les offres jeux vidéo, consoles et high-tech

Tous les ans, les soldes d’été pointent le bout de leur nez en ce début de période estivale. Après deux années marquées par la pandémie, les enseignes et magasins comptent bien profiter de cette opportunité pour proposer de nombreuses promotions et réductions. On vous propose une sélection des meilleures offres sur les jeux vidéo, consoles, éditions collector et matériel high-tech pour ces soldes 2022.

Quelles sont les meilleures offres des soldes d’été 2022 ?

Cet article vous recense les soldes d’été 2022 qui concernent le jeu vidéo, les consoles, le matériel gaming et les éditions collector, sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo. Vous retrouverez tous les bons plans liées à cette période de solde, avec une liste complète des réductions, tout revendeur confondu (Fnac, Boulanger, Amazon…).

A noter qu’il s’agit d’une sélection : nous ne listons que les promotions qui valent le coup et les soldes qui nous semblent pertinentes. Nous excluons les fausses réductions ou les bons plans qui ne semblent pas si intéressants que ça. Et bien sûr, nous nous focalisons principalement sur les jeux vidéo, consoles, matériel gaming et un peu de tech.

Liste complète des soldes été 2022

Dans cette partie, on vous liste l’ensemble des bons plans et autres ristournes pendant cette période de soldes d’été 2022. A noter que la liste est actuellement en cours d’écriture et que l’article sera régulièrement mis à jour. Les offres suivantes concernent le lancement des soldes, le mercredi 22 juin, et sont effectives pour quelques jours.

Offre spéciale Cdiscount

Consoles, abonnements et accessoires

Editions collector

Pas encore d’offre intéressante référencée

Jeux vidéo (PS4 / PS5)

Jeux vidéo (Xbox)

Jeux vidéo (Switch)

Jeux vidéo (PC/Autres)

Smartphones

Souris / Clavier / Casque

PC Portable / Ordinateur

Matériel PC (Carte graphique…)

Ecrans / Téléviseur

Stockage (Cartes SD et Disques durs)

DVD / Blu-ray

Figurines

Sièges gamer

Autres

Quand ont lieu les soldes d’été 2022 ?

Comme chaque année, les soldes démarrent à la même période que le début de l’été. Voici les dates à retenir :

Date de début des soldes d’été 2022 : mercredi 22 juin à partir de 8 heures

: mercredi 22 juin à partir de 8 heures Date de fin des soldes d’été 2022 : mardi 19 juillet

Comment profiter de la livraison gratuite chez Amazon ?

Pour avoir la livraison gratuite, il faut être abonné Prime. En étant membre Prime, vous pouvez bénéficier de la livraison sans frais supplémentaire mais également d’un délai de livraison moins long, ainsi que des offres et réductions supplémentaires. L’astuce, c’est qu’il est possible de profiter de 30 jours gratuits si vous n’avez encore jamais pris l’abonnement. Une occasion idéale pour profiter des soldes avant de se désabonner.

Cet article sera régulièrement mis à jour. N’hésitez pas à nous dire si une erreur s’est glissée ou si une nouvelle offre vient d’apparaître. Rappelons que certains liens ici présents sont affiliés et permettent de (très) légèrement financer notre site.