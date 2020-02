Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu TT Isle of Man 2. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Rappelons que les objectifs sont les mêmes, peu importe la plateforme.

Comme si de rien n’était

A utilisé la réapparition manuelle pour la première fois

A fait 50 chutes

A terminé une course en mode solo

A terminé une course à chaque moment de la journée

A effectué un 0-200 km/h (0-124 mph) en moins de 7 secondes

A remporté 20 courses

A parcouru un total de 1000 km

A utilisé toutes les couleurs de livrée disponibles

A amélioré une moto pour la première fois

A amélioré une moto jusqu’à atteindre exactement la limite de poids

A marqué un arrêt aux stands pour la première fois

A traversé la ligne des stands au-dessus de la limite de vitesse autorisée

A terminé un tour complet de la Snaefell Mountain Course

A terminé une course en mode multijoueur

A commencé le mode carrière

A terminé une saison en mode carrière

A complété un objectif de contrat en mode carrière

A complété les trois objectifs d’un contrat en l’espace d’une saison en mode carrière

A terminé une saison en mode carrière sans contrat d’équipe

A obtenu une signature de championnat en mode carrière

A obtenu toutes les signatures de championnat en mode carrière

A utilisé les quatre types d’avantages en une seule course

A obtenu 200 points de réputation en mode carrière

A dépensé 100 000 £ dans le magasin

A obtenu une supersport, une superbike et une moto historique en mode carrière

A débloqué tous les évènements du calendrier

A remporté le Classic TT en mode carrière

A remporté le Junior TT en mode carrière

A remporté le Championnat d’Irlande en mode carrière

A remporté le Tourist Trophy en mode carrière

A remporté le Senior TT en mode carrière

A remporté le TT ou Senior TT en mode Hardcore

A obtenu 10 médailles d’or dans la Zone de Défis

A obtenu 250 points de médaille dans la Zone de Défis

A obtenu toutes les motos, pièces et livrées du jeu

