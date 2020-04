Voici la liste des trophées et succès de Resident Evil Resistance. Rappelons qu’ils ‘agit du mode multijoueur asynchrone de Resident Evil 3 Remake et dispose de ses propres trophées et succès. Retrouvez aussi la liste des trophées/succès de Resident Evil 3 Remake.

La belle équipe

S’échapper avec l’équipe au complet en jouant chaque Survivant.

Finir une partie sans qu’aucun Survivant ne s’échappe en jouant chaque Mastermind.

Franchir une sortie durant les prolongations avec n’importe quel Survivant.

S’échapper avec une infection en phase 3.

Neutraliser 2 Survivants avec une seule arme à feu fixée à une caméra.

Faire tousser des Survivants 30 fois en une seule partie.

S’échapper en moins de 10 minutes.

Remporter une partie en tant que Mastermind avant que les Survivants ne complètent la zone 2.

Compléter le tutoriel des Survivants.

Faire en sorte que 2 caméras soient désactivées en même temps dans un niveau.

Utiliser des armes de type explosif pour tuer 3 ennemis à la fois.

Faire en sorte que tous les Survivants possèdent au moins une arme spéciale en même temps.

Casser 3 armes de mêlée au cours d’une partie.

Neutraliser l’arme biologique 3 fois au cours d’une partie.

Réanimer tous les coéquipiers au cours d’une partie.

Contrer 3 ennemis au cours d’une partie avec « Savoir explosif – Contre-attaque » de Valerie.

Réanimer des coéquipiers mourants 3 fois au cours d’une partie avec « Nuage guérisseur » de Valerie.

Marquer 40 objets ou menaces au cours d’une partie avec « Instinct de survie » de Valerie.

Avec Jan, désactiver une caméra équipée d’une arme à feu avant que le Mastermind ne puisse tirer.

Avec Jan, désactiver des caméras 15 fois au cours d’une partie.

Acheter une arme spéciale à l’Armurerie avec « Cyber Monday – Arsenal » de Jan.

Tuer 5 ennemis au cours d’une partie en utilisant « Sentinelle » de Becca.

Avec Becca, utiliser 300 munitions au cours d’une partie.

Avec Becca, utiliser 100 balles en une seule activation de « Pluie de balles ».

Libérer un coéquipier saisi par une arme biologique avec « Flash » de Martin.

Électrocuter 3 ennemis en même temps avec « Mine artisanale – Électrochoc » de Martin.

Désamorcer ou détruire 10 pièges au cours d’une partie avec « Déminage » de Martin.

Se relever et réanimer un autre Survivant avec « Détermination – Second souffle » de Tyrone.

Envoyer valser 2 ennemis d’un seul coup de pied avec « Front kick » de Tyrone.

Avec Tyrone, s’échapper sans avoir été saisi par aucun ennemi.

Avec Sam, activer « Poings d’acier » deux fois en 90 secondes.

Avec Sam, tuer 5 créatures en moins de 30 secondes avec des attaques de mêlée.

S’échapper sans utiliser d’objet restaurant la santé avec Sam. (Soin par les coéquipiers autorisé.)

Compléter le tutoriel du Mastermind.

Avec Annette, faire survivre une créature avec 3 buffs pendant 1 minute.

Avec Annette, faire en sorte que 8 créatures ayant au moins un buff soient déployées en même temps.

Utiliser l’attaque « Massacre » de G-Birkin 2 fois au cours d’une partie.

Avec Alex, utiliser des pièges pour neutraliser des Survivants 4 fois au cours d’une partie.

Rendre 4 créatures infectieuses au cours d’une partie avec « Danger biologique – Épidémie » d’Alex.

Avec Alex, neutraliser un Survivant en utilisant « Autodestruction » de Yateveo.

Avec Spencer, laisser le temps s’écouler et gagner en ayant « Champ de désintégration » actif.

Avec Spencer, conserver au moins 8 unités de bioénergie pendant 2 minutes.

Avec Spencer, activer 10 cartes en moins d’une minute.

Avec Daniel, neutraliser des Survivants en contrôlant des créatures 2 fois au cours d’une partie.

Avec Daniel, utiliser des cartes Créature coûtant au moins 4 unités de bioénergie 4 fois de suite.

Neutraliser des Survivants en utilisant l’attaque « Charge » du Tyran 2 fois au cours d’une partie.

Gagner en tant que Mastermind alors que la dernière porte de sortie est ouverte.

Neutraliser un Survivant qui détient une pièce de mécanisme dans la zone 1.

Verrouiller des portes 10 fois au cours d’une partie.

Éteindre la lumière 10 fois au cours d’une partie.

Neutraliser un Survivant en contrôlant un zombie garde de sécurité dans la zone 2.

