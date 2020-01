Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu Call of Cthulhu. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Rappelons que les objectifs sont les mêmes, peu importe la plateforme.

Maître Universitaire d’Arkham

Débloquer tous les trophées

Débloquer tous les trophées Détective Edward Pierce

Atteindre le rang expert dans une compétence

Atteindre le rang expert dans une compétence John Raymond Legrasse

Découvrir 20 objets cachés

Découvrir 20 objets cachés Touche-à-tout

Observer 50 objets

Observer 50 objets Ex Oblivione

Rater un test de compétence

Rater un test de compétence L’objet le plus trivial

Découvrir tous les flacons bleus

Découvrir tous les flacons bleus Détective historien

Reconstituer les mémoires de Margaret Wyckwood

Reconstituer les mémoires de Margaret Wyckwood Dans l’abîme du temps

Découvrir toutes les fresques de la tribu disparue

Découvrir toutes les fresques de la tribu disparue D’étranges secrets

Trouver des objets occultes

Trouver des objets occultes Plus sobre que Zadok Allen

Ne jamais boire

Ne jamais boire L’Abomination de Darkwater

Abattre 5 habitants contrôlés

Abattre 5 habitants contrôlés Au-delà du réel

Accepter de lire un livre impie

Accepter de lire un livre impie Complète révélation

Lire tous les livres de savoir impie

Lire tous les livres de savoir impie L’affaire Sarah Hawkins

Accepter l’affaire Sarah Hawkins

Accepter l’affaire Sarah Hawkins L’enquêteur halluciné

Être le jouet d’une hallucination

Être le jouet d’une hallucination L’étrange maison haute

Se faire conduire jusqu’au manoir Hawkins

Se faire conduire jusqu’au manoir Hawkins Le Terrible Vieillard

Convaincre le gardien de vous aider

Convaincre le gardien de vous aider Souvenir

Explorer les souvenirs de la famille Hawkins

Explorer les souvenirs de la famille Hawkins La Caverne Secrète

Découvrir le passage secret du manoir

Découvrir le passage secret du manoir Un esprit brillant

Utiliser le globe pour ouvrir le passage secret

Utiliser le globe pour ouvrir le passage secret Le puits de l’horreur

Chuter dans la fosse aux sacrifices

Chuter dans la fosse aux sacrifices Le Temple

Assister au rituel dans les grottes

Assister au rituel dans les grottes Marchand de sable

Passer un marché avec un fou

Passer un marché avec un fou L’amateur d’horreur

Rencontrer Francis Sanders

Rencontrer Francis Sanders Culpabilité partagée

Pousser à bout Irène Sanders

Pousser à bout Irène Sanders De l’au-delà

Bannir le Vagabond Dimensionel

Bannir le Vagabond Dimensionel Le Monstre sur le seuil

Bannir le Vagabond Dimensionel en utilisant une seule dague

Bannir le Vagabond Dimensionel en utilisant une seule dague Érudit de l’indicible

Rencontrer Algernon Drake et accepter son aide

Rencontrer Algernon Drake et accepter son aide Le Livre

Lire le Nécronomicon

Lire le Nécronomicon Pris au piège

Tomber dans le piège de Fuller

Tomber dans le piège de Fuller Le Bateau Blanc

Apprendre le secret du Scylla

Apprendre le secret du Scylla La malédiction de Sarah

Retrouver Sarah Hawkins

Retrouver Sarah Hawkins L’amulette des Anciens

Mettre la main sur le trésor d’Algernon Drake

Mettre la main sur le trésor d’Algernon Drake L’enquête onirique

Accepter les révélations

Accepter les révélations Pas de prohibition pour Darkwater

Livrer de l’alcool aux marins

Livrer de l’alcool aux marins Il est d’ailleurs

Bannir définitivement la créature

Bannir définitivement la créature Compagnon d’arme

Sauver la vie de Drake lors du combat contre la créature

Sauver la vie de Drake lors du combat contre la créature L’attaque des docks

Fuir votre territoire perdu

Fuir votre territoire perdu Le Bon Samaritain

Sauver Mitchell

Sauver Mitchell Les Rats dans les murs

Faire parler les suspects en utilisant la manière forte

Faire parler les suspects en utilisant la manière forte Le serment d’Hippocrate

Soigner tous les patients

Soigner tous les patients Dans les pas de Daniel Upton

Tuer ou épargner Bradley

Tuer ou épargner Bradley La voix d’outre-tombe

Discuter avec une vision

Discuter avec une vision Voyage dans l’histoire

Ouvrir le coffre de marin dans la station baleinière

Ouvrir le coffre de marin dans la station baleinière La Bête de la Caverne

Pénétrer dans l’antre de la bête

Pénétrer dans l’antre de la bête R’lyehien courant

Choisir toutes les réponses en R’lyehien

Choisir toutes les réponses en R’lyehien Des Cultes Innommables

Refuser de prendre part au rituel

Refuser de prendre part au rituel Adieu

Refuser le rituel

Refuser le rituel Contrer le destin

Mener à bien le contre rituel

Mener à bien le contre rituel L’appel de Cthulhu

Invoquer Cthulhu !

