Games with Gold : Présentation des jeux Février 2020

Vous en avez l’habitude, chaque début de mois, on vous propose une brève présentation des jeux qui arrivent pour les abonnés Live. On fait donc le point sur les nouveaux titres Games with Gold pour février 2020 avec quelques bonnes pioches.

Ainsi, après Styx: Shards of Darkness ou encore Tekken 6 en janvier, les abonnés pourront dénicher le jeu de moto TT Isle of Man et Fable Heroes pour la première quinzaine. Dans la seconde moitié de février, on mettra la main sur Call of Cthulhu et l’excellent Star Wars Battlefront de 2004.