Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu BioShock 2. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Rappelons que les objectifs sont les mêmes, peu importe la plateforme. A noter que cela concerne aussi la BioShock The Collection sortie sur les nouvelles consoles.

Jeu de base – BioShock 2

Trophée de Platine

Vous avez débloqué tous les Trophées.

Vous avez fini le jeu sans utiliser les Vita-Chambres.

Vous avez tué 3 Protecteurs au cours d’un combat sans mourir.

Vous vous êtes occupé de toutes les Petites Soeurs.

Vous avez récolté 600 ADAM avec les Petites Soeurs.

Vous avez terminé le jeu en difficulté maximale.

Vous avez trouvé 100 journaux audio.

Vous avez obtenu les 11 Plasmides de base.

Vous avez trouvé toutes les améliorations »Pouvoir au Peuple » du jeu.

Vous avez dépensé 2000 dollars dans les distributeurs.

Vous avez acheté un emplacement pour Plasmide ou pour Fortifiant dans un Jardin des Glaneuses.

Vous avez effectué une recherche sur un Chrosôme à l’aide de la caméra de recherche.

Vous avez amélioré un de vos Plasmides au niveau 3.

Vous avez installé la troisième amélioration sur une arme.

Vous avez tué 50 ennemis à l’aide de robots de sécurité piratés.

Vous avez piraté 30 machines à distance à l’aide de l’outil de piratage.

Protégez une Petite Soeur durant une récolte sans que personne ne la touche, ni subir de dégâts.

Vous avez débloqué tous les emplacements pour Plasmides.

Vous avez terminé une piste de recherche.

Vous avez piraté tous les types de machines.

Vous avez réalisé toutes les recherches sur tous les sujets de Rapture.

Vous avez tué 30 ennemis à l’aide de pièges.

Vous avez amélioré une arme dans une station »Pouvoir au Peuple ».

Vous avez fui Rapture.

Vous avez retrouvé votre Petite Soeur d’origine.

Vous avez sauvé toutes les Petites Soeurs et épargné Grace, Stanley et Gilbert Alexandre.

Vous avez rendu hommage au fondateur de Rapture.

Vous avez adopté une première Petite Soeur.

Vous vous êtes confronté au lieutenant de Lamb au Point de Chute.

Vous avez tué un ennemi avec son propre projectile.

Vous êtes retourné dans Rapture.

Vous avez vaincu le Père Wales.

Vous avez piraté un objet à distance à l’aide de l’outil de piratage.

Vous avez ouvert l’accès au fief de Lamb.

Vous avez regagné la surface avec le bathyscaphe de Sinclair.

Vous avez révélé les secrets du Parc Dionysos.

Vous vous êtes défendu contre l’assaut de Lamb dans la gare.

Vous avez fait affaire avec Sinclair dans le Parc d’agrément Ryan.

Vous avez fait affaire avec Sinclair dans le Parc d’agrément Ryan. Incassable

Vous êtes sorti vivant d’un combat contre la Grande Soeur.

DLC Protector Trials

Ennemi de la famille

Finissez toutes les épreuves de Protecteur avec un rang A.

Récupérez 50% de l’ADAM disponible dans toutes les épreuves de Protecteur

Récupérez 100% de l’ADAM dans une épreuve de Protecteur

Gagnez 36 étoiles dans les épreuves de Protecteur

Gagnez 18 étoiles dans les épreuves de Protecteur

Gagnez 6 étoiles dans les épreuves de Protecteur

Terminez toutes les épreuves de Protecteur

DLC Minerv’s Men

Accro à l’ADAM

Retrouvez toutes les Petites Soeurs de l’Antre de Minerve.

Détruisez les 10 robots de nettoyage de l’Antre de Minerve.

Tuez un Protecteur “Lancier”.

Atteignez le Service de l’Exploitation de Rapture Central Computing.

Échappez-vous de l’Antre de Minerve.

Accédez au noyau de l’ordinateur.

Reprenez le contrôle du Penseur des mains de Reed Wahl.

Marquez 9999 points dans une partie de Spitfire.

