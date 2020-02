Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu Ash of Gods: Redemption. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Rappelons que les objectifs sont les mêmes, peu importe la plateforme.

Dieu des cendres

Obtenez tous les trophées du jeu.

Remportez un combat sans utiliser de compétence abaissant votre santé.

Remportez un combat sans utiliser de compétence abaissant votre énergie.

Remportez un combat en n’utilisant que des attaques d’archer à longue portée.

Remportez un combat en n’utilisant que Thorn.

Remportez un combat à un contre six sans utiliser de carte.

Tuez un lanceur de javelot ense en un seul coup.

Tuez un ennemi par une contre-attaque.

Augmentez l’attaque d’un personnage de plus de 40 en cours de combat.

Tuez six adversaires avec une seule carte.

Terminez le jeu sans perdre un seul combat.

Terminez le jeu sans perdre un seul combat et sans utiliser la moindre carte.

Terminez le jeu sans amener une seule fois Gleda au combat.

Jouez la carte Sacrifice avec deux personnages en jeu et gagnez quand même.

Tuez un Faucheur avec une carte.

Rencontrez Vai le moine.

Perdez un combat contre les hommes de Brann et soyez exécuté à Ursus.

Ne laissez pas Thorn être exécuté à Ursus.

Empêchez Treeg de mourir à Opacum.

Empêchez Hode de mourir.

Empêchez Mact de perdre un bras.

Sauvez la vie de Fisk.

Sauvez la vie de Krieger.

Sauvez la vie de Flitt.

Sauvez la vie de Mact.

Tuez ou volez tous les marchands.

N’aidez personne en chemin et ne partagez aucun de vos strixes.

Refusez de combattre le Fauchage.

Sacrifiez-vous toujours pour combattre le Fauchage.

Tuez tous les personnages que vous pouvez.

Arrivez à Opacum à temps.

Faites-vous tuer par des Frisons juste avant d’atteindre le siège d’Opacum.

Terminez le jeu sans perdre personne par manque de strixes.

Résolvez l’énigme contenue dans le message de Childao.

Gleda choisit le suicide.

Choisissez le camp de Thorn à la fin.

Choisissez le camp de Blance à la fin.

Gleda devient une incarnation divine.

Philia devient une incarnation divine.

Reet devient une incarnation divine.

Choisissez le camp de Pheng à la fin.

Pheng n’atteint pas Opacum.

Pheng ne partage pas ses pierres avec Reet.

Tuez deux ennemis avec un Ense.

Atteignez le chapitre 4 en Mode ultime.

Atteignez le chapitre 7 en Mode ultime.

Battez le jeu en Mode ultime avec Thorn et Pheng en vie en fin de partie.

