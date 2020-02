Ash of Gods: Redemption

Alors que le fauchage du millénaire dernier a été repoussé, une nouvelle menace pèse sur l'humanité. Dans un monde froid et cruel, Ash of Gods emmène le joueur dans une aventure pour sauver l'avenir de l'humanité. Avec une histoire profonde et moult personnages à découvrir, le titre de Aurum Dust a bien des choses à faire découvrir aux joueurs.