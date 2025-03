Triple-I Initiative : La prochaine édition aura lieu le 10 avril, voici la liste des studios participants

Demandez le programme

En plus des prochains Nintendo Direct, préparez-vous à suivre dans les prochains jours une autre conférence bourrée d’annonces. La Triple-I Initiative sera de retour le 10 avril prochain à 17 heures, heure de Paris. Soit tout pile un an après la première édition. Et pour ce second numéro, Evil Empire a encore une fois invité du beau monde avec plus de 30 annonces au programme. On sait d’ores et déjà que des jeux comme Enshrouded, X4: Foundations et Deep Rock Galactic: Rogue Core seront présents.

Voici la liste des studios déjà confirmés pour cette Triple-I Initiative :

11bit

91Act

Amplitude

Askiisoft

Coldblood Inc

Digital Sun

DoubleDutch games

Egosoft

Fair Games

FakeFish

Funday Games

Funselektor

Ghost Ship Games

Keen Games

Mechanistry

Mooneye Studios

Panik Arcade

Paper Cult

Pine Studio

Pixelated Milk

Poncle

Screen Juice

Sigono

Sloclap

Square Glade Games

Starward Industries

Strelka Games

Stubby Games

Stunlock Studios

Super Fantasy Games

tobspr games

Toukana Interactive

Trioskaz

Unfrozen

Untitled Studio (qui est visiblement le vrai nom d’un studio selon le communiqué de presse)

Weappy Studio

Weird Beluga Studio

Cette émission va durer environ 45 minutes, et vous retrouverez bien entendu un résumé complet de celle-ci sur notre site à la fin de la diffusion.