Un Nintendo Direct centré sur les derniers jeux Switch à venir aura lieu demain, le 27 mars

Un dernier pour la route

C’est donc un nouveau Nintendo Direct centré sur la première Switch qui nous attend, et sans doute le dernier, même si certains jeux continueront à sortir sur cette console dans les mois et années à venir. Et ne vous attendez pas à des informations sur la Nintendo Switch 2 ici : l’émission sera réservée à la Switch et rien d’autre, en sachant que le Nintendo Direct spécial Switch 2 aura lieu le 2 avril prochain à 15 heures.

Ce Nintendo Direct sera quant à lui diffusé demain, le 27 mars, à 15 heures (heure de Paris). Il devrait durer environ 30 minutes, et pour le moment, c’est tout ce que l’on sait sur l’émission. Au programme, à part Metroid Prime 4 qui fera sans doute une apparition, c’est le flou le plus total. On pariera tout de même sur la présence de quelques jeux Level-5 dont Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur, ainsi que d’autres jeux en provenance d’éditeurs tiers et pourquoi des gros indépendants (Hollow Knight Silksong, pour l’éternelle vanne), mais reste encore à voir ce que Nintendo continuera de sortir sur cette console plutôt que sur sa prochaine Switch.

Vous retrouverez en tout cas le résumé complet de ce Nintendo Direct dès demain sur notre site, avec toutes les annonces qu’il ne fallait pas manquer. L’émission pourra être suivie sur YouTube, en français.