La Triple-I Initiative est de retour avec une nouvelle conférence centrée sur les gros jeux indépendants

Les grands indés se réunissent

Et c’est encore une fois Evil Empire qui est à la baguette, entre deux mises à jour de The Rogue Prince of Persia. Le studio français indique qu’il n’aura pas de nouveau jeu à annoncer cette année, bien occupé sur l’accès anticipé de son projet en cours, mais cela ne l’empêchera pas de représenter la Triple-I Initiative avec des annonces d’autres studios. Benjamin Laulan, co-fondateur d’Evil Empire, déclare :

« Nous sommes encore novices dans ce domaine des « showcases de jeux vidéo », donc notre objectif avec la deuxième édition n’est pas d’essayer de réparer quelque chose qui ne l’est pas. Le showcase a été bien accueilli l’année dernière, nous avons donc conservé la même formule courte et percutante tout en le rendant plus grand et meilleur bien sûr ! Les joueurs peuvent s’attendre à un showcase rempli d’annonces passionnantes et… c’est tout. Pas de publicité, pas d’animateurs, pas de sponsors, juste des jeux. »

Une formule gagnante pas si évidente à reproduire (et on sait à quel point c’est difficile à mettre en place) pour un showcase qui n’a cependant pas de date de diffusion pour le moment. Celle-ci sera annoncée très prochainement, au fur et à mesure que les studios participants confirment leur présence au sein de l’émission. L’année dernière, on a notamment pu découvrir Slay the Spire 2 en plus d’une trentaine d’autres jeux.