Aujourd’hui, un trailer a été révélé pour Total War: Three Kingdoms. Il s’agit d’un trailer pour le prochain DLC du titre : A World Betrayed. En effet, le titre de la saga à succès de Sega et Creative Assembly va voir son univers encore un peu plus développé grâce à ce nouvel ajout qui arrivera le 19 mars, exclusivement sur PC.

Du gameplay pour se vendre

En accompagnement du trailer d’annonce, le studio derrière la série s’est déjà attelé à proposer du gameplay via une vidéo d’un peu plus de 7 minutes. S’il ne changera pas les fondamentaux du titre original, il s’agit là d’un nouvel ajout très intéressant après les extensions scénaristiques que constituent Eight Princes et Mandate of Heaven.

Dans les vidéos proposées, on comprend très bien que le focus est sur l’évolution des « fils » suite à la mort prématurée d’un père, assassiné ou non. Ainsi, nous pouvons voir un Sun Ce pleurer la mort de Sun Jian et son désir de continuer à se tracer un chemin dans les pas de ce dernier ainsi qu’un Lu Bu qui, de son côté, s’est chargé d’ôter la vie du sien.

Dès lors, ce nouveau DLC vient avec quelques nouveautés :

De nouvelles unités

De nouvelles mécaniques de factions

De nouveaux événements et missions d’histoire

De nouveaux personnages

Deux nouvelles factions, menées par Lu Bu et Sun Ce

Une nouvelle date de début de campagne (en l’an 194)

Enfin, le même jour que la sortie de A World Betrayed, les développeurs offriront aux joueurs un DLC supplémentaire gratuit. Ce dernier se nomme White Tiger Yan et ajoutera une faction aux mécaniques uniques. De quoi étendre encore plus l’expérience de jeu ! Rendez-vous le 19 mars, donc.