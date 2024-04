Indie World : Résumé des annonces du 17 avril 2024, Hollow Knight Silksong toujours absent

Non, on vous voit venir : pas de Hollow Knight Silksong. Ne tournons pas autour du pot, le running gag peut continuer. On a cependant eu droit à plusieurs annonces, majoritairement des dates de sortie et quelques surprises. On vous laisse avec notre résumé complet, jeu par jeu, de ce qui a été montré dans cet Indie World.

Little Kitty Big City

La présentation Indie World a mal commencé pour les personnes qui préfèrent les chiens aux chats : Little Kitty, Big City a ouvert le bal avec une nouvelle présentation de son concept tout en lâchant une date de sortie. Rendez-vous le 9 mai prochain pour découvrir ce jeu d’aventure qui vous fait incarner un jeune chaton qui doit rentrer chez lui dans une ville décidément bien trop grande pour lui.

Yars Rising

WayForward, studio que l’on connait pour les série Shantae et River City Girls reviennent avec un tout nouveau projet : Yars Rising. Il s’agit d’un jeu d’action et de plateformes en 2D qui a pour vocation de faire revivre la licence d’Atari (et pour cause, il en est l’éditeur). Un titre qui mise sur sa vitesse, ses mini-jeux rétro, sa bande-son punchy et sans doute un peu de nostalgie. La sortie est prévue pour 2024 sur Switch mais aussi les autres plateformes ainsi que sur Atari VCS.

Refind Self: The Personality Test Game

Déjà disponible sur PC et smartphones depuis la fin de l’année dernière, Refind Self: The Personality Test Game a annoncé une version Switch pour cet été. Si nous n’avons pas encore de date de sortie, on sait cependant qu’il s’agira d’une exclusivité temporaire pour la plateforme de Nintendo. Il s’agit d’un titre qui vous fait incarner un androïd et dont le concept tourne autour de vos choix et de votre… personnalité. A chaque action réalisée, le jeu veut scruter votre personnalité et une fois qu’il vous aura complètement cerné, l’analyse sera terminée à 100%. Un concept atypique, qui vous casera dans l’un des 23 types de personnalités à découvrir.

Sticky Business

Lui aussi était déjà disponible sur d’autres plateformes (Steam), Sticky Business s’offre un portage sur la mouture de Nintendo. La surprise, c’est qu’il arrive aujourd’hui et est d’ores et déjà disponible. Un DLC est également proposé à l’achat, Plan With Me, que vous pouvez prendre séparément ou en bundle et rajoute de nouveaux contenus et un thème unique. Pour rappel, il s’agit d’un jeu détente où vous devez gérer votre boutique d’autocollantes, de la création à la préparation des commandes.

Antonblast

Très rapidement survolé avec une courte bande-annonce, Antonblast est venu nous annoncer une date de sortie fixée au 12 novembre 2024 sur PC et Switch (en exclusivité temporaire). Ce qui pourrait vous faire penser à Pizza Tower est un jeu de plateforme rétro bourré d’action avec une esthétique pixel qui s’inspire de la Game Boy Advance. Tout est destructible, avec plusieurs modes de difficulté et un boss rush. Une démo vient d’être déployée.

Valley Peaks

Vous l’aviez peut-être déjà aperçu sur les réseaux lors de son officialisation initiale sur Steam, Valley Peaks est venu annoncer une version Switch. Ce jeu de simulation d’escalade a de quoi titiller notre rétine avec sa direction artistique assez particulière. Le concept, vous frayer un chemin jusqu’au sommet de chaque crête, et ce, peu importe la façon : vous pouvez, grimper, planer mais aussi utiliser votre langue pour vous déplacer, le tout en vue FPS. Attention aux rochers et autres pièges sur votre route. La sortie est prévue pour 2024.

Lorelei and the Laser Eyes

Très discret depuis son annonce il y a maintenant deux ans, Lorelei and the Laser Eyes est pourtant un titre à surveiller : repéré par Annapurna Interactive et Simogo, les créateurs de Sayonaya Wild Hearts, il y a de quoi être intrigué. Avec sa direction artistique tout en noir et blanc, le jeu vous proposera une aventure remplie d’énigmes où il faut explorer une grande zone où se cachent de nombreux puzzles. L’attente n’est plus très longue, une date de sortie fixée au 16 mai vient de tomber.

Europa

Repoussé il y a peu pour peaufiner son expérience, Europa tenait à nous rassurer quand à son avancée. Le jeu d’aventure et d’exploration, aux inspirations Ghibli évidentes, à dévoiler une toute nouvelle bande-annonce, revenant sur son lore et son mode ouvert que l’on pourra explorer. Pas de date de sortie mais une bonne nouvelle pour les plus impatients d’entre vous : une démo vient d’être déployée sur Nintendo Switch.

Les Tortues Ninja Le destin de Splinter

La licence TMNT s’offre encore une autre adaptation, au grand bonheur des amateurs et amatrices de pizzas. Ou plutôt, d’un nouveau portage. Déjà disponible (et bien accueilli) sur Apple Arcade, le roguelike Les Tortues Ninja Le destin de Splinter est annoncé sur Nintendo Switch pour le mois de juillet 2024. Le même gameplay, le même concept mais pensé pour être joué sur console. A noter qu’il devrait s’agir d’une exclusivité temporaire.

Cat Quest III

La série des Cat Quest aura bientôt droit à un troisième épisode. Action RPG en monde ouvert qui avait séduit le public sur ses premières aventures, le titre voulait nous rappeler que la sortie approchait à grands pas avec une nouvelle bande-annonce et surtout, en précisant sa date : il sera possible de découvrir cette nouvelle histoire en ronronnant dès le 8 août 2024. Et surprise, une démo arrivera plus tard dans la journée.

Stitch.

Vous aimez la broderie ? Eh bien peut-être que Stitch. pourrait vous intéresser. On ne parle pas de l’extraterrestre bleu de Disney ici, mais bien d’un jeu qui était sorti il y a une petite année sur Apple Arcade. Un autre portage donc, qui vous proposera de faire de la broderie façon puzzle game. Surprise, le titre s’offre un shadowdrop et est déjà disponible sur l’eShop.

Le mash-up avec quelques dates

Avant de conclure avec l’habituelle annonce finale, l’Indie World est revenu sur quelques titres à venir prochainement sur la console hybride. Il faut avouer que l’on regrette un peu que plusieurs de ces jeux ne passent qu’en coup de vent puisque même s’ils ont déjà été annoncé, certains méritent assurément d’être dans votre liste de souhaits. Voici les jeux montrés dans le mash-up :

BZZZT : Un jeu de plateforme en pixel-art déjà disponible sur Steam, annoncé sur Switch pour cet été 2024

: Un jeu de plateforme en pixel-art déjà disponible sur Steam, annoncé sur Switch pour cet été 2024 SCHiM : Un titre atypique qui repose son concept sur les jeux de lumière, vous devez avancer à travers des niveaux en vous cachant dans les ombres. La date de sortie est tombée pour le 18 juillet 2024, sur Switch et probablement PC

: Un titre atypique qui repose son concept sur les jeux de lumière, vous devez avancer à travers des niveaux en vous cachant dans les ombres. La date de sortie est tombée pour le 18 juillet 2024, sur Switch et probablement PC Animal Well : Déjà connu et déjà daté au 9 mai sur PC, PS5 et Switch, le titre a montré une nouvelle bande-annonce pour (re)confirmer son arrivée le mois prochain

: Déjà connu et déjà daté au 9 mai sur PC, PS5 et Switch, le titre a montré une nouvelle bande-annonce pour (re)confirmer son arrivée le mois prochain Duck Detective The Secret Salami : Incarnez un canard détective, ça vous tente ? C’est le pitch de ce jeu d’enquête qui nous fait penser à la série Aggretsuko et qui a annoncé une date de sortie fixée au 23 mai

: Incarnez un canard détective, ça vous tente ? C’est le pitch de ce jeu d’enquête qui nous fait penser à la série Aggretsuko et qui a annoncé une date de sortie fixée au 23 mai Another Crab’s Treasure : Rien de bien nouveau, simplement un trailer pour nous rappeler son arrivée déjà connue au 25 avril

SteamWorld Heist II

Surprise : Nintendo cachait un One More Thing qui fera assurément plaisir aux joueurs et joueuses qui ont apprécié le premier volet. SteamWorld Heist II a été officialisé par Image & Form Games, la suite de son RPG au tour par tour. Plus ambitieux, plus complet et plus joli, ce nouvel opus nous promet également un nouveau système de tâches avec la possibilité de personnaliser votre équipage en fonction de votre style de jeu. La sortie est prévue pour le 8 août 2024 sur Switch mais également sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Un Indie World avec quelques belles trouvailles, qui manquaient tout de même de ce petit quelque chose en plus. Oui, sans doute l’ombre d’un Hollow Knight qui place sur nos attentes, mais il faut bien avouer que le line-up était relativement peu rempli. Au moins, on a eu des dates de sortie et c’est déjà ça. Notez d’ailleurs que l’excellent jeu coopératif Bread & Fred a été annoncé sur Switch pour le 23 mai pendant la déclinaison japonaise de l’Indie World.