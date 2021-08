Tormented Souls : Le jeu d’horreur à la Resident Evil est sorti sur PC et PS5

Annoncé en août 2020, Tormented Souls n’a pas fait énormément de vagues. Il faut dire que ses apparitions publiques ont été relativement peu nombreuses et assez discrètes. Pourtant, le jeu d’horreur développé par Abstract Digital propose un concept qui a de quoi faire frétiller les fans du genre : une ode aux anciens titres du genre en s’inspirant de Silent Hill et de Resident Evil.

En attendant le vrai retour de Silent Hill ?

Avec cette période bien riche en actualités avec la Gamescom qui vient de fermer ses portes, la sortie de Tormented Souls est un peu passé inaperçu. Pourtant, le titre est disponible dès maintenant sur PC et PlayStation 5, en format numérique, mais également en version physique pour la mouture PlayStation, que vous pouvez retrouver sur Amazon pour une trentaine d’euros.

Dans ce jeu d’horreur, on y suivra Caroline Walker qui va s’aventurer dans un manoir abandonné retransformé en hôpital où de nombreuses atrocités se sont déroulées. En termes d’approche et de gameplay – et les développeurs ne s’en cachent pas – le soft s’inspire grandement des premiers Resident Evil et Silent Hill, avec notamment les angles de caméra fixe ou encore la construction des niveaux avec la recherche de ressources et les énigmes à réaliser.

Tormented Souls est disponible dès maintenant sur PC via Steam et PlayStation 5 et devrait arriver plus tard dans l’année sur les autres supports, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.