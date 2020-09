Torchlight III débarque le 13 octobre sur PS4, Xbox One, PC, et fin 2020 sur Switch

Jusque-là disponible en early-access sur PC, Torchlight III comptait débarquer cet automne en sortant officiellement sur consoles et Steam. Aujourd’hui, on en sait même plus puisque Perfect World Entertainment et Echtra Games sont ravis d’annoncer sur le site officiel du jeu que ce sera pour le 13 octobre. Du côté de la Nintendo Switch en revanche, ce sera plus tard dans l’année.

Le bout d’un tunnel entamé il y a deux ans

D’abord intitulé Torchlight Frontiers avec une direction qui s’orientait un peu plus vers le MMO que ses prédécesseurs, Torchlight III a ensuite fini par se rapprocher davantage de l’ADN de la série. Et après quelques mois d’un early access débuté en juin, le troisième épisode de la licence dungeon crawler/hack’n’slash trouve donc une sortie définitive au prix de 29,99€, somme que les joueurs de l’accès anticipé n’ont pas besoin de débourser à nouveau.

Heureux de ce dénouement, Max Schaefer, PDG de Echtra Games en profite pour faire une petite déclaration :

« La sortie complète de Torchlight III n’aurait pas été possible sans le travail incroyable fourni par toute l’équipe de Echtra et par notre super communauté de joueurs ayant participé à l’accès anticipé. Nous avons mis tout notre cœur dans cette nouvelle aventure et ce fut génial d’avoir eu autant de soutien de la part des joueurs tout au long du développement du jeu. Avec les changements significatifs que nous avons opéré durant la phase d’early access de Torchlight III, nous avons tenté au maximum de prendre en compte et d’intégrer au jeu les retours des joueurs pour le lancement. Nous sommes impatients d’accueillir tous les joueurs sur la Frontière le mois prochain ! »

Disponible donc sur PlayStation 4, Xbox One et PC le 13 octobre, puis plus tard sur Switch, sachez notamment que Torchlight III bénéficiera sur chaque plateforme d’un familier différent avec, en détail :