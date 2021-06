Top ventes jeux video en France Semaine 22 : Nintendo de nouveau omniprésent

Vous le savez désormais, tous les lundis, le S.E.L.L. (Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) édite et publie sur son site le classement des meilleures ventes de jeux en physique en France. Alors que Biomutant trônait en tête la semaine dernière, voyons si le classement a été modifié lors de la semaine 22, soit du 31 mai au 6 juin 2021.

Quelles sont les meilleures ventes de jeux vidéo pour la Semaine 22 ?

Top 5 des ventes jeux vidéo semaine 22 :

On remarque que Nintendo a décidé de ne pas se laisser faire et a récupéré sa suprématie dans le classement, occupant les 5 places de celui-ci. Nous verrons si Ratchet & Clank Rift Apart apparaît la semaine prochaine.

Le top 3 par plateforme

Comme chaque semaine, le S.E.L.L. publie également un classement des ventes pour chaque plateforme.

PS5

Resident Evil Village Spider-Man Miles Morales FIFA 21 – Edition Next Level

PS4

FIFA 21 Biomutant Resident Evil Village

Xbox Series X

Resident Evil Village Assassin’s Creed Valhalla Call of Duty : Black Ops Cold War

Xbox One

Biomutant FIFA 21 Cyberpunk 2077

Nintendo Switch

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury Ring Fit Adventure Miitopia

PC

Microsoft Flight Simulator Les Sims 4 : Édition Standard Pro Cycling Manager 2021

La semaine prochaine, nous découvrirons le classement pour la semaine 23 à savoir du 7 au 13 juin 2021.