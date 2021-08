Top ventes jeux video en France Semaine 29 : la Formule 1 résiste bien

Chaque semaine, le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs (le S.E.L.L.), collecte les données de ventes de jeux video en France et publie le classement des ventes physiques de jeux vidéos. Cette semaine, nous allons découvrir le classement pour la semaine 29, à savoir du 19 au 25 juillet 2021.

Quelles sont les meilleures ventes de jeux vidéo pour la Semaine 29 ?

Top 5 des ventes jeux vidéo semaine 29 :

Malgré la forte présence des jeux Nintendo encore et toujours, on remarque tout de même que la nouvelle itération du jeu de Formule 1 résiste bien car toujours présent sur le podium cette semaine encore. Malgré le peu de nouveautés apportées par le nouveau Zelda, on remarque aussi que les fans sont toujours au rendez-vous en achetant en masse le remaster.

Le top 3 par plateforme

Également chaque semaine, le S.E.L.L. édite un classement des ventes séparées par plateformes avec toujours une présence très forte de la licence d’automobiles.

PS5

F1 2021 Ratchet & Clank: Rift Apart Spider-Man : Miles Morales

PS4

F1 2021 FIFA 21 GTA V : Edition Premium

Xbox Series X

F1 2021 Assassin’s Creed Valhalla Necromunda : Hired Gun

Xbox One

Fifa 21 GTA V : Edition Premium Forza Horizon 4

Nintendo Switch

The Legend of Zelda : Skyward Sword HD Mario Kart 8 Deluxe Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

PC

Les Sims 4 : Vie à la Campagne F1 2021 Les Sims 4 : Édition Standard

La semaine prochaine, nous découvrirons le classement pour la semaine 30 à savoir du 26 juillet au 1er août 2021.