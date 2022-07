Top 2022 des ventes de jeux vidéo en France Semaine 25 : Fire Emblem s’impose parmi les habitués

Alors que Nintendo survole les classements chaque semaine, depuis quelques temps et avec l’amélioration (modérée) de la disponibilité des consoles de nouvelle génération, les jeux, notamment ceux de PlayStation apparaissent de plus en plus dans ceux-ci. Cela fait désormais 2 semaines d’affilée que Mario Strikers : Battle League Football occupe la première place du classement des ventes de jeux vidéo en France, cela va t’il se poursuivre cette semaine ?

Pour le savoir, vous le savez, chaque lundi, le S.E.L.L. ou Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs, publie sur son site le Top des ventes physiques de jeux vidéo en France. Cette semaine, nous pouvons découvrir le classement pour la semaine 25 de 2022, à savoir du 20 au 26 juin 2022.

Quelles sont les meilleures ventes de jeux vidéo pour la Semaine 25 ?

Top 5 des ventes jeux vidéo en 2022 – Semaine 25 :

Mario Strikers : Battle League Football se classe pour la troisième semaine consécutive en tête du classement, preuve de la force de ce nouveau jeu dans l’univers de Mario. On retrouve aussi la surprise Fire Emblem Warrios : Three Hopes qui se retrouvent à deux reprises dans le classement de cette semaine, un jeu qui aura mérité une bonne note dans nos colonnes.

Le top 3 par plateforme

Chaque semaine, le S.E.L.L. prépare également des classements pour chaque plateforme séparées.

PS5

Horizon : Forbidden West Gran Turismo 7 The Quarry

PS4

The Quarry FIFA 22 Gran Turismo 7

Xbox Series X

Halo Infinite Forza Horizon 5 Assassin’s Creed Valhalla

Xbox One

The Quarry Call of Duty : Black Ops Cold War Cyberpunk 2077

Nintendo Switch

Mario Strikers : Battle League Football Fire Emblem Warriors : Three Hopes – Edition Limitée Fire Emblem Warriors : Three Hopes

PC

Farming Simulator 22 Football Manager 2022 Les Sims 4 : Îles Paradisiaques

Dès la semaine prochaine, nous vous présenterons le classement des ventes physiques de jeux vidéo en France pour la Semaine 26 à savoir du 27 juin au 03 juillet 2022.