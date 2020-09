Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 est l’épisode qui a atteint le million de ventes le plus rapidement

L’enthousiasme généré par l’annonce de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 était déjà annonciateur d’un succès, encore fallait-il que le remake soit bon. Visiblement, celui-ci a autant séduit la presse (en tout cas chez nous comme nous vous l’indiquions dans notre test) que les joueurs, puisqu’il est devenu l’épisode qui a atteint le millions de ventes le plus rapidement dans toute la série.

It’s official – Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 is the fastest game to reach 1 million units sold-through in franchise history! Congrats @TonyHawk. pic.twitter.com/iy8W4ZwlY8

