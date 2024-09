Tony Hawk est à nouveau en discussion avec Activision, la licence de skate bientôt de retour ?

La piste du Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 repart de plus belle

Un nouveau jeu – ou à minima un nouveau remaster – serait-il en préparation ? C’est la question qui se pose après l’interview de Tony Hawk chez Mythical Kitchen (relayée par VGC), dans laquelle le skateur se montre énigmatique quant au retour de la saga. Il affirme néanmoins travailler sur quelque chose avec Activision :

« J’aimerais pouvoir vous en dire plus, mais je peux vous dire que j’ai de nouveau parlé avec Activision, nous travaillons sur quelque chose. Ce sera quelque chose que les fans apprécieront vraiment. »

Et c’est tout ce que l’on aura de la bouche de la légende pour le moment. La compilation remaster du troisième et du quatrième épisode reste l’hypothèse la plus probable, étant donné que des plans pour la sortir avaient été faits avant la fin de Vicarious Visions. Un pari qui semble moins risqué qu’un tout nouveau jeu, surtout lorsque l’on sait qu’un Skate 4 est à l’horizon. Espérons donc pour les fans que ce ne sont pas des paroles en l’air et que Tony Hawk est bien en train de négocier le retour de sa série.