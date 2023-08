Tomb Raider : Une annonce imminente pour la saga ? Le site de la série se met à jour avant la Gamescom

Il est encore un peu trop tôt pour s’extasier à ce sujet, mais les internautes ont pu remarquer que le site officiel de la saga Tomb Raider avait eu droit à une petite modification. Désormais, il est possible de s’inscrire à une newsletter qui permettra de consulter les dernières « breaking news » autour de la licence, laissant les fans penser qu’une annonce est justement imminente.

C’est peu, même si les astres semblent s’aligner. L’insider Miller Ross avait indiqué qu’un reveal du prochain jeu aurait lieu cette année, et ce dernier reste crédible étant donné qu’il était la source principale des fuites sur Marvel’s Avengers, précédent jeu de Crystal Dynamics. Et c’est sans parler du fait du nouveau skin Lara Croft annoncé pour la licence Call of Duty.

Avec la Gamescom qui se profile à l’horizon, Internet s’enflamme forcément, même si la prudence est de rigueur ici. Geoff Keighley l’a dit lui-même son Opening Night Live aura peu de surprises fracassantes, c’est pourquoi il vaut mieux éviter de tirer des plans sur la comète.

Peut-être que ce nouveau Tomb Raider ne sortira pas avant 2025, qui sait, mais le studio pourrait bien nous montrer une première image d’ici peu de temps, ou nous donner d’autres informations à son sujet.

In January, @mmmmmmmmiller reported that a new #TombRaider game was being readied for a 2023 reveal.

As summer closes out, the official site has been updated to allow for newsletter registrations for upcoming news.

Is it time for Lara's next chapter?

