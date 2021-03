Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy en fuite sur le Microsoft Store ?

Alors que 2021 devrait voir la sortie de Tomb Raider Reloaded sur mobiles et peut-être la diffusion d’une série d’animation dédiée à la jeune Lara Croft sur Netflix, une autre surprise pourrait être annoncée très prochainement dans le cadre du 25ème anniversaire de la licence Tomb Raider puisqu’une certaine Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy aurait fuité hier sur le Microsoft Store. Une information non-officielle à prendre avec d’énormes pincettes.

Sortie prévue le 18 mars prochain ?

Comme on peut le voir sur la capture d’écran partagée par AllGamesDelta sur Twitter, cette collection complète compatible avec la résolution 4K et la technologie HDR rassemblerait les trois titres ainsi que tous les contenus additionnels solo et multijoueur de la trilogie rebootée par Square Enix (Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider).

Notez que, si la fuite ne précise pas le prix ou les plateformes concernées par cette hypothétique compilation, celle-ci pourrait sortir le 18 mars prochain. Reste maintenant à savoir si Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy est véritablement dans les cartons de la société japonaise ou pas.