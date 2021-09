Toilet-Bound Hanako-Kun : Avis sur le tome 3 du manga de Pika

Retour dans le monde fantastique des contes japonais avec Toilet-Bound Hanako-Kun. Il y a quelques temps déjà, nous vous avions présenté les deux premiers volumes de cette sympathique comédie fantastico-romantique.

Pour cette rentrée, nous allons vous partager notre avis sur le tome 3 du manga d’Aidalro édité par Pika Edition. Il sera une fois de plus question de partir à la découverte d’un nouveau mystère, toujours en compagnie de l’excentrique Nene Yashiro, du jeune exorciste Kô Minamoto et bien sûr d’Hanako-kun.

Personnages hauts en couleur

Petite piqûre de rappel. Toilet-Bound Hanako-Kun narre les aventures surnaturelles de Nene Yashiro au sein de l’académie Kamome. Passionnée par les histoires occultes, Nene va partir en quête d’un petit ami et fera la connaisse d’Hanako, le mystère numéro 7 qui sévit dans les toilettes des filles. Après moult péripéties, Nene devient l’assistante d’Hanako avec qui elle va devoir maintenir l’équilibre entre le monde des humains et le monde surnaturel.

Ce tome 3 met en avant le duo Nene et Kô qui, après avoir échappé de peu à la mort dans le volume précédent, décident d’explorer les archives de 16 heures où se trouvent un nouveau mystère. Si les relations entre les deux personnages évoluent, le point le plus intéressant de ce tome c’est la découverte des premiers éléments liés au passé d’Hanako. Ainsi, l’action est ici délaissée au profit de la narration, ce qui était moins le cas jusqu’alors. L’occasion aussi de constater que nos deux protagonistes semblent s’attacher de plus en plus à Hanako, malgré que Kô souhaitait encore récemment l’éliminer et qu’il doit systématiquement se confronter à son frère dont la vision diffère. Nene, elle, ne peut pas s’empêcher d’être autant attirée qu’effrayée par lui.

Néanmoins, certaines révélations qu’ils apprendront ne seront pas sans conséquences. Ces dernières inciteront par ailleurs Nene à remettre en question certaines de ses réflexions personnelles. En outre, les dialogues sont toujours agréables à lire, l’humour est toujours présent et bien amené, de même que le personnage de Nene reste attachante. Une fois encore elle brille grâce à son caractère, assurément et logiquement le personnage le plus approfondi.

Le passé d’Hanako

Si l’aspect légèrement horrifique est un peu moins présent dans ce tome de Toilet-Bound Hanako-Kun, les dernières pages tendent à relancer cette approche. On peut logiquement admettre que l’absence du mystérieux et ambigüe Hanako y est pour quelque chose dans la mise en retrait de ces éléments plus sombres. Bien qu’il ne faut pas s’attendre à un virage à 360 degrés sur ce terrain-là, il reste plaisant d’avoir ces petits moments de tensions qui s’imbriquent bien entre les différents genres. Cela participe à ajouter un petit quelque chose en plus à la série, ce qui transparaissait déjà dès les premiers chapitres.

Peu de choses nouvelles à dire sur la partie graphique. Aidalro reste fidèle à son style et à ce qu’elle a démontré sur ses deux premiers tomes. Le charadesign est toujours maîtrisé et cohérent, le nouveau mystère présenté, en la personne d’un professeur, est lui aussi convaincant. Les designs sont plutôt représentatifs des personnalités de personnages auxquels ils se raccrochent. Ce qui permet de cerner rapidement leur mentalité. On apprécie particulièrement les petits détails de mise en scène qui peuvent apparaître sur les planches, ainsi que la modélisation des expressions de faciès exagérées.

Même si l’action est moins présente, les chapitres se lisent très bien. Un état de fait qui peut découler de la touche graphique de l’auteur, mais aussi de sa mise en page. Ajoutons qu’au premier regard on remarque que la majorité des pages sont plutôt vivantes, notamment grâce à une utilisation intelligente du noir & blanc. Il va sans dire que l’esthétique de l’œuvre participe à son attrait, pourtant c’est bien les relations entre les personnages qui tiennent la série, l’accent étant mis sur les rapports particulier qu’ils entretiennent l’un envers l’autre.

Faut-il craquer pour le tome 3 de Toilet-Bound Hanako-Kun ?

Moins mouvementé que les deux premiers tomes parus, le tome 3 de Toilet-Bound Hanako-Kun fait la part belle à la relation entre Nene et Kô, mais aussi à Hanako, même si paradoxalement ce dernier est moins présent ici. Cela passe par le fait que l’on s’attarde sur son passé dont on entrevoit quelques éléments. Plus verbeux mais aussi plus intéressant dans ses dialogues, ce tome se montre plus percutant que les autres et redonne un intérêt évident à une histoire qui pourrait vite s’essouffler de part sa structure narrative générique et convenue, comme nous le soulignons déjà sur les 2 premiers tomes.

Force est de constater qu’Aidalro parvient à maintenir de l’intérêt pour son récit. La grande question sera de savoir si cela pourra tenir au fil de l’exploration de l’école et de la découverte des différents mystères, au nombre de 7. En effet, on peut s’attendre à voir apparaître des intrigues secondaires plus conséquentes, voire un mystère qui demanderait plus de temps avant d’être résolu. Une nécessité au vu du rythme pour l’instant relativement rapide du récit vis-à-vis de l’intrigue principale.

On s’attend également à revoir un peu plus d’affrontements par la suite, et d’enjeux, ce qui peut manquer ici, même si le choix de calmer le rythme se veut réussi et ne porte pas préjudice à la qualité de ce volume. Le petit cliffhanger final va d’ailleurs dans ce sens, en nous promettant une potentielle confrontation entre Hanako et un être, pour l’instant non-identifié, possiblement lié au passé de ce dernier. Un moment de répit avant la confrontation.

Si nous craignons toujours un essoufflement de la série sur le long terme, nous ne pouvons actuellement que saluer le travail effectué, preuve du potentiel qui se dégage de l’œuvre. Nous disposons de trop peu d’informations pour éclairer nos interrogations. Nous sommes impatients de découvrir ce que cache le passé d’Hanako, mais également d’obtenir des réponses vis-à-vis du pourquoi du comment de la présence de ces mystères dans l’école.

Aucune raison de s’arrêter là donc, le nouveau tome de Toilet-Bound Hanako-Kun continue sur sa lancée et apporte un peu de fraîcheur à l’ensemble afin de garder les lecteurs et lectrices impliqués. Et ça fonctionne plutôt bien, tout en permettant à l’œuvre de ne pas tomber dans la facilité.