To A T : Le prochain jeu loufoque du créateur de Katamari Damacy sortira durant le printemps

Wanderstop annonce sortir également sur Xbox Series au cours d’un trailer de lancement tout cozy, une démo est d’ores et déjà disponible sur Steam

Capturez les plus beaux paysages dans Lushfoil Photography Sim dès le 15 avril prochain

The Talos Principle: Reawakened viendra nous causer des nœuds au cerveau dès le 10 avril

30% des ventes de Black Myth Wukong ont été réalisées hors-Chine, soit plus de 7,5 millions de copies écoulées

NetEase serait sur le point de fermer encore plus de studios, Quantic Dream, Grasshopper et d’autres ne seraient pas à l’abri

Delta Force : La Campagne « Black Hawk Down » finalement free-to-play est disponible dès maintenant

Shotgun Cop Man : Le studio derrière My Friend Pedro revient avec un jeu de plateforme absurde qui tire dans tous les sens

