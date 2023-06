to a T : Le nouveau jeu narratif loufoque du créateur de la série Katamari Damacy

Un jeu avec un personnage bloqué en T, il fallait y penser

Le concept si unique de to a T va nous faire suivre l’enfant dans un jeu narratif en 3D, qui essaye tant bien que mal de vivre sa vie malgré sa particularité.

Le jeu devrait nous faire suivre le parcours de cette jeune personne (que l’on pourra personnaliser) entre sa vie à la maison avec sa mère et son chien, et sa vie à l’école où elle devra trouver sa place malgré les moqueries. On pourra aussi explorer la ville à la recherche de nouveaux personnages à rencontrer, mais aussi pour y trouver des pièces à collecter pour les dépenser dans les différents magasins. De nombreux mini-jeux devraient aussi être au programme au fur et à mesure que l’on avance dans l’histoire.

to a T n’a pas encore de date de sortie, mais il sera disponible sur PC via Steam, Xbox One et Xbox Series. Comme de nombreux jeux Annapurna Interactive, il sera aussi directement compris dans le Xbox Game Pass.