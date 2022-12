Tinykin accueille une Challenge Update avec l’ajout de contre-la-montre

À la table des coups de cœur de l’année côté indépendant et scène française, Tinykin a paru bien court pour celles et ceux ayant arpenté en long, en large et en travers la maison d’Ardwin, tant et si bien que du contenu supplémentaire était plus que souhaité.

Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd, puisque l’équipe de Splashteam a concocté une mise à jour, la Challenge Update, de quoi ravir les amateurs de challenge qui, au contraire du jeu de base, conçu pour être très chill, n’était pas initialement au rendez-vous.

Rapide et curieux

Cette update, entièrement gratuite, nous propose deux courses par niveau, une courte, proposée par Sprint, et une plus longue, préparée par Mach, ce qui donne un total de douze circuits. Afin de prétendre concourir au tracé de Mach, il faut déjà obtenir la médaille d’or sur celle de Sprint. Et si vous parvenez à obtenir les deux médailles d’un niveau, le styliste Legarfald concoctera une nouvelle tenue pour Milo à récupérer dans l’Atelier de Chrysale.

Bien entendu, pour participer, il est nécessaire d’avoir fini la quête principale et déblayer un peu le terrain pour rider sur son skate-savon sans aucun souci est fortement conseillé. Enfin des tenues supplémentaires se rendront disponibles en obtenant le 100% du jeu et en faisant encore mieux que la médaille d’or à l’issue des courses…

Tinykin est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, Switch, PS4 et Xbox One.