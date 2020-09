Tin Can : le jeu de survie dans l’espace prend date

Après avoir dévoilé un peu de gameplay durant la première édition de l’AGFD, Tin Can Studio vient tout juste de dévoiler une date de sortie pour son jeu de survie. Tin Can débarquera dès le 30 octobre sur PC en accès anticipé.

Personne ne vous entendra crier

Dans ce huis clos spatial, l’objectif sera simple : tenter de survivre dans un vaisseau en perdition. Et, autant le dire de but en blanc, les éléments ne seront pas en votre faveur ! Vous allez devoir faire attention à tous les signaux de votre petite capsule et effectuez toutes les réparations nécessaires pour tenter de résister, le tout, en anticipant les catastrophes naturelles.

Disponible d’ici un mois sur PC via la plateforme Steam, aucun prix n’a pour l’instant été annoncé. Pour plus d’informations sur le titre, n’hésitez pas à rejoindre directement le serveur Discord du studio.

En attendant, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre interview avec William Burke, développeur du jeu et Clément Marchand, data manager.