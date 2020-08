Tin Can, un jeu de survie dans l’espace annoncé avec du gameplay

Vous avez toujours rêvé d’aller dans l’espace ? Tin Can va exaucer votre souhait, mais pas forcément de la façon dont vous le souhaitiez. Ce jeu de survie nous présente son gameplay en compagnie de son unique développeur, William Burke, à l’occasion de l’AG French Direct.

Un mécano dans l’espace

Dans ce jeu de survie spatial, vous serez le seul maître de votre destin à bord d’une capsule de sauvetage qui erre parmi les étoiles. A vous de faire en sorte que votre vaisseau improvisé puisse tenir le choc en attendant les secours, en réparant les circuits, en veillant sur votre taux d’oxygène et en faisant face à tous les imprévus qui peuvent survenir dans et en dehors de la cabine.

Si le titre vous intéresse, vous pouvez en apprendre plus grâce à notre interview de William Burke et de Clément Marchand, qui nous expliquent les tenants et les aboutissants du projet, tout en revenant sur les inspirations du titre.

Tin Can sera disponible en accès anticipé sur année sur Steam.